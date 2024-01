Königsbrunn

Zukunft der Kirchen in Königsbrunn ist Thema beim Neujahrsempfang

Der ökumenische Neujahrsempfang fand in der Kirche Maria unterm Kreuz in Königsbrunn statt.

Plus Beim ökumenischen Neujahrsempfang in Maria unterm Kreuz in Königsbrunn spricht Pfarrer Bernd Leumann über Veränderungen für die Glaubensgemeinschaften.

Der ökumenische Neujahrsempfang, den die beiden christlichen Konfessionen in Königsbrunn schon seit einigen Jahren gemeinsam ausrichten, fand diesmal in Kirche und Pfarrzentrum Maria unterm Kreuz statt. Beim einleitenden Wortgottesdienst nahm Pfarrer Bernd Leumann Bezug auf die Lesung aus dem Buch Jesaia, in dem der Prophet auch die Menschen ohne Geld einlädt, sich an den Gütern eines Marktes zu bedienen. Er schlug den Bogen zu den Kirchen, die künftig mit deutlich weniger Geld auskommen müssten. „In der Diözese Augsburg gehen die Einnahmen um zehn Prozent zurück“, sagte er.

Seine Frage „Werden die Kirchen ihren Auftrag noch erfüllen können?“ beantwortete er mit „Ja und Nein – je nachdem, wie dieser Auftrag gesehen wird“. Sei dieser Auftrag vorrangig Denkmalschutz, günstige Vermietung, Unterstützung und Erhalt von Kultur? Oder die Nachfolge Christi, der vielen Menschen geholfen, aber keinen Kirchenbau hinterlassen habe?

