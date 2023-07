Königsbrunn

18:00 Uhr

Zum Austoben und für Kontakte: Braucht Königsbrunn eine Hundewiese?

Hunde waren nicht nur im Lockdown für viele Menschen beliebte Begleiter. Bekommen sie in Königsbrunn eine Hundewiese?

Plus 1600 Hunde gibt es in Königsbrunn, nirgends im Kreis Augsburg sind es mehr. Wieso laut Stadtrat Peter Sommer eine Hundewiese auch gut für die Landschaft ist.

Die Zeit der Pandemie war die Zeit der Haustiere. In den Jahren, in denen Restaurants, Kinos und Geschäfte lange geschlossen waren, sind im Landkreis Augsburg viele Menschen auf den Hund gekommen. Die meisten dieser vierbeinigen Begleiter gibt es in Königsbrunn. Peter Sommer von der Bürgerbewegung Königsbrunn (BbK) fordert im Stadtrat eine Wiese, auf der sie sich austoben und Artgenossen kennenlernen können.

Mit einem Antrag möchte er die Verwaltung beauftragen, die Möglichkeiten dafür zu prüfen. Ein geeignetes Grundstück solle mindestens 1000 Quadratmeter groß sein. Ein Vorteil sei ein Gelände mit einem Parkplatz in der Nähe. Für eine geeignete Fläche hält Sommer etwa die Wiese zwischen Hans-Wenninger-Stadion und Karwendelstraße, unterhalb des Parkplatzes. Sie gehört der Stadt.

