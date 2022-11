Zwei Auto-Insassen werden bei Unfall leicht verletzt

Zwei Menschen haben bei einem Autounfall in Königsbrunn leichte Verletzungen erlitten. Ein anderer Autofahrer hatte ihnen an einer Kreuzung die Vorfahrt genommen.

Bei einem Autounfall in Königsbrunn haben zwei Menschen am Donnerstag leichte Verletzungen erlitten. Wie die Polizei berichtet, war ein 27-Jähriger und seine 25 Jahre alte Beifahrerin auf der St.-Johannes-Straße unterwegs. An der Kreuzung mit der Von-Eichendorff-Straße stießen sie mit dem Wagen eines 25-Jährigen zusammen, der geradeaus fahren wollte und das Auto auf der Vorfahrtstraße übersehen hatte.

Bei dem Zusammenstoß zogen sich der 27-Jährige und seine Beifahrerin leichte Verletzungen zu. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit, den Sachschaden schätzt die Polizei auf 20.000 Euro. (AZ)