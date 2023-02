Zwei Autos angefahren: Polizei sucht Zeugen

Zwei Blechschäden hinterließen Unbekannte in den vergangenen Tagen in Königsbrunn.

Ein blauer VW, der am vergangenen Mittwoch in der Königsbrunner Hunnenstraße stand, wurden zwischen 16.30 bis 18.15 Uhr im Bereich der Front angefahren. Der Verursacher hinterließ einen Schaden von rund 500 Euro.

Höher ist der Schaden, der am Samstag in der Kemptener Straße in Königsbrunn entstand: Ein Mercedes wurde zwischen 12 und 15.45 Uhr am Heck angefahren. Der Blechschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 2000 Euro. (mcz)