Zwei Autos in Königsbrunn zerkratzt

Einen Schaden von rund 2500 Euro hinterlässt ein Unbekannter in der Simpert- und in der Schwabenstraße in Königsbrunn.

Zwei geparkte Fahrzeuge wurden zwischen Sonntag und dem Maifeiertag in der Simpertstraße und Schwabenstraße in Königsbrunn beschädigt. In einem Fall wurden beide Türen der linken Fahrzeugseite eines schwarzen Audi und im anderen Fall der rechte vordere Kotflügel eines schwarzen Volkswagen jeweils mit einem spitzen Gegenstand verkratzt. Der Sachschaden beträgt insgesamt 2500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bobingen unter der Telefonnummer 08234/96060 zu melden. (AZ)

