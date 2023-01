Zwei Autos kommen sich in Königsbrunn zu nahe

In Königsbrunn sind zwei Autos leicht kollidiert. Einer der beiden Fahrer war auf die Gegenfahrbahn gekommen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Autofahrer hat am Montagmorgen um 7.30 Uhr in der Rosenstraße in Königsbrunn ein anderes Auto beschädigt und ist weitergefahren. Laut Polizeibericht kam der unbekannte Unfallverursacher mit seinem Auto offensichtlich kurz auf die Gegenfahrbahn, touchierte den linken Außenspiegel eines entgegenkommenden schwarzen Opels und fuhr weiter, ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 500 Euro. Zeugen des Unfalls sollen sich unter 08234/96060 bei der Polizei Bobingen melden. (AZ)