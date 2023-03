Die Polizei sucht Zeugen.

Eine unbekannte Person hat in der Nacht auf Samstag in der Bürgermeister-Wohlfahrt-Straße in Königsbrunn zwei Firmenschilder mit Graffiti besprüht. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, oder ebenso geschädigt wurde, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bobingen in Verbindung zu setzen. (AZ)