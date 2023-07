Zwei Freunde prügeln sich

Bei einer Schlägerei unter Freunden wurde einer der Beteiligten verletzt.

Zu einer Schlägerei kam es am Sonntag (9. Juli) in Königsbrunn zwischen zwei Freunden. Beim Eintreffen der Streifenbesatzung schlugen die Kontrahenten aufeinander ein und konnten erst durch die Polizeistreife voneinander getrennt werden. Einer der Beteiligten laut Polizeibericht erlitt eine Kopfplatzwunde, Abschürfungen am Arm sowie eine blutige Lippe. (AZ)