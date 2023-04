Zwei geparkte Autos angefahren in Königsbrunn und Bobingen

Am Montag und Dienstag wurden zwei Autos angefahren. Sowohl in Bobingen als auch in Königsbrunn entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt.

Angefahren und am hinteren linken Kotflügel beschädigt wurde ein silberfarbener Audi am Dienstag im Zeitraum von 12 bis 14.30 Uhr. Er war in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße an einem Café abgestellt. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter. Die Polizei Bobingen schätzt den Sachschaden auf rund 3000 Euro.

Ebenfalls 3000 Euro Sachschaden entstanden in Bobingen im Zusammenhang mit einem Zusammenstoß auf einem Discounter-Parkplatz in der Lindauer Straße. Eine 83-jährige Rentnerin hatte ihren braunen Opel am Montag im Zeitraum von 8.30 bis 11 Uhr dort abgestellt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie die Beschädigung des rechten Kotflügels feststellen. Auch hier hatte sich der Verursacher klammheimlich von dem Unfallort entfernt, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Die Polizei Bobingen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht.

Wer etwas beobachtet hat oder Hinweise zu einer der beiden Unfallfluchten geben kann, soll sich bitte bei der Polizeiinspektion Bobingen unter Telefon 08234/96060 melden. (AZ)