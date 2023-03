Zwei Kindern stehlen in Supermarkt in Königsbrunn

Zwei Kinder haben in einem Supermarkt in Königsbrunn Süßigkeiten gestohlen. Aufmerksame Mitarbeiter ertappen das Duo auf frischer Tat.

Zwei 13 Jahre alte Buben sind am Donnerstag in einem Supermarkt in Königsbrunn beim Stehlen erwischt worden. Wie die Polizei berichtet, hatten Mitarbeiter des Ladens in der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße gegen 13 Uhr gesehen, wie sich die Jungen mehrere Packungen Süßigkeiten im Wert von mehr als 20 Euro in die Taschen steckten und dann den Laden verlassen wollten. Die Mitarbeiter stoppten die jungen Diebe und riefen die Polizei.

Aufgrund ihres Alters sind die Buben noch nicht strafmündig. Die Staatsanwaltschaft wird dennoch über den Vorfall informiert. Die Jungen wurden ihren Eltern übergeben. (AZ)