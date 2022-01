Königsbrunn

06:03 Uhr

Zwei Königsbrunner Bauprojekte stehen auf wackeligen Beinen

Plus Die katholische Gemeinde in Königsbrunn will eine Kita umbauen, die Stadt eine Grundschule. Doch der Kirche fehlt die Baufirma, die Stadt hat ein Stabilitätsproblem.

Von Victoria Schmitz

In Königsbrunn stehen einige Umbauarbeiten im Schul- und Kindergartenbereich an. Schon seit längerer Zeit wird an der Grundschule Nord gearbeitet. Vor einem Jahr konnten die Schulkinder bereits dort in einen Neubau ziehen, doch abgeschossen sind die Bauarbeiten noch nicht. Im Kindergarten Zur Göttlichen Vorsehung gibt es dagegen noch keine wahrnehmbaren Fortschritte: Schon seit Sommer 2020 sind die Gruppen in das Übergangsquartier im Pfarrzentrum gezogen, damit ihr Gebäude für weitere Betreuungsplätze umgebaut werden kann. Doch noch haben die Bauarbeiten nicht begonnen. Wann geht es los? Und wann wird die Grundschule Nord fertiggestellt?

