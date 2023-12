Zwei Künstler vereinen ihr Können in einem Kalender

Ursula Rost und Jörg Stuttmann haben gemeinsam einen Kalender gestaltet. Farbenfrohe Aquarellbilder wurden mit kalligraphierten Texten zum Nachdenken ergänzt.

In ihrem "Kalender 2024" vereinen Ursula Rost und Jörg Stuttmann ihre Kunst. Zwölf farbenfrohe Aquarellbilder von Ursula Rost vom Königsbrunner Verein Klik (Kultur lebt in Königsbrunn), der im April dieses Jahres den Anerkennungspreis des Kulturpreises der Stadt Königsbrunn 2022 erhielt, zeigen freundliche Motive aus der Natur und Tierwelt. Kalligraphierte Texte des Schauspielers und Synchronsprechers Jörg Stuttmann ergänzen die Kalenderbilder mit Botschaften über Glück, Schönheit oder Liebe, die zum Nachdenken anregen sollen.

Die 1950 in Oberfranken geborene Ursula Rost entdeckte in der frühen Jugend ihre Leidenschaft für die Kunst. Die Sozialpädagogin, die in München studierte und später in einer Familienberatungsstelle in Neuperlach arbeitete, zog 1985 nach Augsburg, wo sie sich vor allem der Aquarellmalerei widmete. Fünf Jahre lang besuchte sie eine Malgruppe im Atelier des Augsburger Künstlers Romuald Grondé. Rost machte sich selbstständig und bietet seit dem Jahr 2000 regelmäßig Aquarellmalkurse für Erwachsene, Jugendliche und Kinder an. Seit 1996 zeigt sie ihre Kunst außerdem bei Ausstellungsbeteiligungen sowie Einzelausstellungen in Augsburg und München. In Königsbrunn ist sie als stellvertretende Vorsitzende des Vereins Klik, der Künstler, Kabarettisten und Musiker in die Stadt holt, bekannt.

Kalender können in Königsbrunn erworben werden

Jörg Stuttmann, 1959 in Augsburg geboren, besuchte die Schauspielschule in München. Seine Bilder hat er in einigen Ausstellungen gezeigt, war in den 80er-Jahren kalligraphierender Stadtschreiber beim Augsburger Bürgerfest und hat zehn Jahre lang, bis 1997, bei "Radio Kö" Beiträge zur Stadtgeschichte und Kultur sowie über 700 Folgen seiner "Gutenachtgeschichten" gebracht. Zudem ist er seit 25 Jahren Synchronsprecher und leiht etwa dem "Cartman" von der amerikanischen Fernsehserie "Southpark" seine Stimme. Stuttmann hält literarische Vorträge und war über 20 Jahre lang Dekorationsmaler für das Armbrustschützenzelt auf dem Oktoberfest.

Das sind die zwölf Motive des Kalenders für 2024. Foto: Rost/Stuttmann

Der Kalender zum Aufhängen ist in einer Auflage von 300 Stück in Hochformat (DIN A4) erschienen und in Königsbrunn im Kulturbüro sowie im Weltladen und bei Kutscher und Gehr erhältlich.