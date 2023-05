Zwei Tage sind die Kinder in der Königsbrunner Eishalle ganz groß

Zweitägiges Festival in der Königsbrunner Eishalle mit vielen Mitmach-Angeboten und Shows. Das neue Format soll Kinder und Erwachsene ansprechen.

Am Wochenende erwartet Kinder und Familien ein Spektakel in der Königsbrunner Eishalle: In Kooperation mit dem Familienmagazin Lies-Lotte veranstaltet das Matrix-Team dein Kinderfestival.

Mit über 4.000 Quadratmeter Aktionsfläche in der Eisarena heißt es am Samstag und Sonntag, 13./14. Mai, jeweils von 10 bis 20 Uhr Action, Spiel und Spaß, Musik und Tanz sowie Bewegung und Begegnungen. Zum zweitägigen Kinderfestival gehören Bastelstände, Hüpfburgen, Sport- und Spielstationen, eine Graffiti-Wand zum Ausprobieren, Outdoor-Spiele, eine Fotowand, Kinderschinken, Mitmachaktionen, Messe- und Infoständen für Familien sowie ein buntes Bühnenprogramm. Matrix-Einrichtungsleiter Ralf Engelstätter und sein Team haben in Zusammenarbeit mit der Stadt Königsbrunn, Vereinen, diversen Künstlern und Künstlergruppen, sowie Sängern und Musikern aus der Region ein buntes Programm auf die Beine gestellt.

Rund 600 Mitwirkende sind auf den Beinen

Auf der Bühne präsentieren sich zahlreiche Theater-, Musik und Tanzgruppen mit insgesamt rund 600 Akteuren. Beim gemeinnützigen Kinderfestival steht auch die Förderung sozialer und psychomotorischer Fähig- und Fertigkeiten im Fokus. Spielerisch Dinge ausprobieren, Kontakte knüpfen, kreativ sein, sich austauschen, zusammen lachen und Spaß haben. Das facettenreiche Freizeitangebot kostet zwei Euro Eintritt, wobei die einzelnen Aktionen dann kostenlos sind. Mitmachaktionen enden um 18 Uhr. Kulinarisch wird eine bunte Vielfalt zu familienfreundlichen Preisen geboten. Tickets gibt es nur an der Tageskasse am Veranstaltungsort, der Eisarena Königsbrunn, Königsallee 1, direkt an der Endhaltestelle der Straßenbahnlinie 3 „Königsbrunn Zentrum“. Parkplätze stehen kostenfrei zur Verfügung.

Das Bühnenprogramm beim Kinderfestival 1 / 2 Zurück Vorwärts Samstag, 13. Mai Kinderrock-Konzert mit „Andi und die Affenbande“ Clownsduo „Karma Banale“ mit ihrer Clownsshow Uff Tada Artistin Sara Lang : Mitmachzirkus und atemberaubende Hula Hoop-Pferformance Tanzshow mit regionalen Tanzschulen Buntes Bühnenprogramm mit Tanz, Theater, Musik und Sport

Sonntag, 14. Mai Interaktives Kinderkonzert mit Papa Müsli, bekannt aus Youtube Theater Fritz und Freunde mit zwei märchenhaften Stücken Artistin Sara Lang : Mitmachzirkus und atemberaubende Hula Hoop-Pferformance Tanzshow mit regionalen Tanzschulen Buntes Bühnenprogramm mit Tanz, Theater, Musik und Sport



Bereits der Königsbrunner Eishockeyverein EHC hat mit seinem dreitägigen Veranstaltungswochenende zur Meisterfeier bewiesen, dass die Eishalle ein optimaler Austragungsort für Begegnungen vieler Menschen ist. Der Verantwortliche der Eishalle, Maximilian Semmlinger, weiß um das Potenzial der Arena. Mit dem Kinderfestival greifen die Akteure ein neues Format auf und sprechen Kinder und Familien als Zielgruppe an. Organisator Thomas Walk vom Matrix-Team hat mit Semmlinger einen starken Partner an der Seite, schätzt die konstruktive Zusammenarbeit, aber auch die positiven Erfahrungen in der Vergangenheit, beispielsweise mit dem Rampa-Zamba-Sport-Festival.

