Zweites Leben für die geretteten Pflanzen vom Kronengarten

Bevor der Königsbrunner Kronengarten den Baggern zum Opfer fiel, wurden die Pflanzen, die dort wuchsen, gerettet. Sie erfreuen nun Kinder und Flohmarktbesucher.

Der Kronengarten in Königsbrunn ist Geschichte - an seiner einstigen Stelle befindet sich mittlerweile ein geschotterter Parkplatz. Der Stadtgarten war Teil eines Permakultur-Projekts und mit seinen drei Hügelbeetstrichen und den drei darüber- liegenden Rondellen der Krone im Logo der Stadt nachempfunden. Zuletzt wuchsen dort noch Palmkohl und Kräuter, es wurden bereits Kartoffeln, Kürbisse, Salate, Tomaten, Erdbeerspinat, Kapuzinerkresse und Erdbeeren gepflanzt.

Bis zu dem Moment, als die Bagger anrollten, hätten Gartler Pflanzen ausgegraben, um sie zu retten, berichtet Sunyela Roider. Sie hatte das Projekt "Königsbrunn – Mein Garten", zu dem einmal vier Stadtgärten gehörten, 2017 ins Leben gerufen und die Beete mit anderen Ehrenamtlichen bis zu ihrem Rückzug aus gesundheitlichen Gründen betreut. Roider: "Viele Bürger waren da und haben etwas mitgenommen. Auch die Youfarm in Augsburg wollte noch einiges holen, zum Beispiel Erde und Hölzer." Außerdem habe Königsbrunns Dritte Bürgermeisterin Ursula Jung viele Pflanzen gerettet, weiß Roider.

Kinder vom Johannes-Kindergarten haben Erdbeerpflanzen ausgegraben

"Da in den letzten Tagen vor der Räumung der Beete am Europaplatz einige Aktive dagewesen sind, um so viel wie möglich zu retten, war meine Absicht, alles, was übrig bleibt, selbst auszugraben und einzutopfen", sagt Ursula Jung (Grüne). Dafür habe sie auch Erde vom ehemaligen Kronengarten hergenommen, da der Mutterboden gut für die Pflanzen sei. Gerettet wurden vor allem Erdbeerpflanzen und Palmkohlsämlinge. "Beim Ausgraben war Claudia Kreiser mit Kindern vom Johannes-Kindergarten dabei. Sie haben Erdbeerpflanzen mitgenommen." Die Kinder kannten die Permakulturgärten, da Sunyela Roider in der Vergangenheit mehrere Aktionen mit dem Kindergarten veranstaltet habe.

Blick in die Vergangenheit: Kinder des Johannes-Kindergartens durften mit Sunyela Roider den Kronengarten am Europaplatz abernten. Foto: Claudia Kreiser (Archivbild)

Beim Königsbrunner Kindergarten St. Elisabeth erhalten ebenfalls einige der geretteten Pflanzen ein zweites Leben. "Vom Kindergarten wurde am Mittwoch die Hälfte meiner Erdbeerpflanzen geholt, von denen hatte ich insgesamt knapp 50 Stück", sagt Ursula Jung. Auch für die restlichen 20 bis 25 Pflanzen hat sie bereits eine Verwendung: "Wir haben uns entschieden, sie bei unserem Pflanzenflohmarkt anzubieten." Der Pflanzenflohmarkt wird von den Grünen seit 30 Jahren einmal im Jahr veranstaltet, meist im Frühjahr am ersten Samstag im Mai. "Er findet heuer am 6. Mai von 9 bis 12 Uhr auf dem Gelände des unbefestigten Parkplatzes in der Von-Eichendorff-Straße statt", sagt Jung. Beim Pflanzenflohmarkt werden keine Gebühren erhoben, und es ist auch keine Anmeldung erforderlich.

Dass der Stadtgarten einen Tag früher wegmusste, empörte Klimacamper

"Wir haben uns bemüht, das Projekt so auslaufen zu lassen, dass nichts weggeworfen und alles wiederverwendet wird", resümiert die Dritte Bürgermeisterin. Es sei von Anfang an klar gewesen, dass der Kronengarten nur begrenzte Zeit da sein könne. "Die Alternative wäre im Herbst gewesen. Spätestens, wenn die Bauarbeiten am Europaplatz losgehen, dann wären die Beete weggekommen", weiß Ursula Jung.

Lesen Sie dazu auch

Eigentlich hätten Aktivisten vom Augsburger Klimacamp nach einem Hilferuf den Kronengarten vor der angekündigten Räumung durch die Stadt schützen wollen. Als sie aber am Morgen des Tages, an dem die Beete abgeräumt werden hätten sollen, am Europaplatz ankamen, fanden sie nur noch eine abgeräumte Fläche mit umgegrabener Erde vor. Empört über die Entscheidung der Stadt Königsbrunn, stürmten sie das Rathaus und kippten Bürgermeister Franz Feigl einen Haufen feuchter Erde auf seinen Schreibtisch. Die Polizei beendete den Konflikt, die Klimaaktivisten erwartet eine Anzeige.