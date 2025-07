Blick hinter die Kulissen: Die Bereitschaftspolizei in Königsbrunn wird 50

Seit 50 Jahren gibt es den Standort der Bereitschaftspolizei in Königsbrunn. Mehrere tausend Polizistinnen und Polizisten haben dort ihre Ausbildung durchlaufen. Am kommenden Sonntag, 27. Juli, wird das Jubiläum groß gefeiert. Polizeikommissar Norbert Maier, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit am Standort, gab jetzt schon Einblicke in die Geschichte und die Arbeit, die dort geleistet wird.

Eine ganz genaue Zahl, wie viele Polizisten in Königsbrunn bereits ausgebildet worden sind, konnte Maier nicht nennen. „Alle sechs Monate verlässt ein Kurs mit der Abschlussprüfung den Standort.“ Letztlich gehe die Zahl wohl in die Tausende. Betreut werden die Polizeischüler vom Stammpersonal. Praktisches Einsatztraining steht auf dem Programm, dazu theoretisches und rechtlich relevantes Wissen. Das laufe hier wie in einem erweiterten Schulbetrieb mit Unterricht von der Früh bis zum Nachmittag.

Die Einsatzausrüstung hat sich über die Jahre verändert. Foto: Marcus Merk

Dass Königsbrunn vor 50 Jahren als Standort für die Polizeischule ausgewählt worden war, lag an der verkehrsgünstigen Lage „Wir sind nicht weit weg von München, haben mit Augsburg eine Großstadt vor der Haustüre und können auch den gesamten südlichen Raum gut erreichen.“ Dazu hatte sich Königsbrunn als kooperativer Partner gezeigt. Deshalb sei auf ministerialer Ebene der Standort Königsbrunn gewählt worden.

Der Standort in Königsbrunn ist einer der modernsten der Bayerischen Bereitschaftspolizei. Foto: Marcus Merk

Königsbrunn hat eine der modernsten Anlagen der Bayerischen Bereitschaftspolizei

Über die Jahre hätten sich das Gelände und die Anlage stark verändert, sagte Maier. „Wir sind zu einer der größten und modernsten Abteilungen der Bayerischen Bereitschaftspolizei geworden.“ Die Dreifachturnhalle sei gebaut worden und zuletzt eine hochmoderne Raumschießanlage, in der die angehenden Beamten den Umgang mit der Waffe erlernen können. Mittlerweile sei das Areal im Norden Königsbrunns rund 27 Hektar groß, so Maier. Dazu kämen neue und moderne Unterkunftsgebäude. Normalerweise, wenn die Lehrgänge voll belegt sind, was meistens der Fall sei, sind rund 1000 Menschen am Standort der Bereitschaftspolizei in Königsbrunn beschäftigt. „Damit sind wir der größte Arbeitgeber am Ort und einer der größten in Augsburg“, berichtete Maier. Mit Beginn der Ausbildung stehen den Schülern automatisch Übernachtungsplätze in der Anlage zu. Aber es ist keine Kaserne. Es gebe keine Anwesenheitspflicht nach Dienstschluss.

Auch der Umgang mit der Waffe wird in Königsbrunn trainiert. Foto: Bernhard Weizenegger

Die Polizei ist einer der größten Arbeitgeber im Raum Augsburg

Sehr positiv sei das Verhältnis zur Stadt Königsbrunn. „Wir ermöglichen immer wieder Führungen auf dem Areal, um einen Blick hinter die Kulissen zu gewähren. Dazu bieten wir ausgearbeitete Sicherheitskonzepte für die Stadt Augsburg und die Stadt Königsbrunn. Wir unterstützen in enger Verzahnung die Städte und auch die umliegenden Polizeiinspektionen. Über die Jahre ist ein sehr gutes und vertrauensvolles Miteinander entstanden“, sagte Maier. Von der wirklichen Polizeiausbildung würden die Königsbrunnerinnen und Königsbrunner recht wenig bemerken. Denn praktische Ausbildung vor Ort, wie zum Beispiel die Durchführung von Verkehrskontrollen, seien eher die Ausnahme. Dazu würden eher große Parkplatzanlagen, wie zum Beispiel an Autobahnen, genutzt. Normalerweise laufe die praktische Ausbildung innerhalb des eigenen Geländes ab. Aber die Polizeischüler würden immer wieder zur Unterstützung ihrer Kollegen aus Bobingen und aus anderen umliegenden Polizeidienststellen eingesetzt.

Alle sechs Monate verlässt ein Lehrgang den Standort. Foto: Marcus Merk

Die Ausbildung hat sich in 50 Jahren stark verändert

Natürlich habe sich die Ausbildung in den vergangenen 50 Jahren immer wieder verändert. Die Schwerpunkte hätten sich gewandelt und orientieren sich an den gesellschaftlichen Entwicklungen. Einen großen Teil der Ausbildung nimmt mittlerweile der Bereich Internet und Computer ein. Es werden Inhalte zur Cyberkriminalität vermittelt und auch die Möglichkeiten der Recherche im Internet besprochen. Die politische und gesellschaftliche Lage habe sich ebenfalls verändert. Ein großer Teil der Ausbildung werde mittlerweile darauf verwendet, das Verhalten in der Öffentlichkeit und die Reaktionen auf Gefahren zu trainieren. Früher stand der Drill mehr im Fokus der Ausbildung, heute sei es eher die rechtliche Seite.

Zur Jubiläumsfeier sei ein buntes Programm geplant. Es gebe einen Rückblick auf die vergangenen Jahre. So würden zum Beispiel Polizeifahrzeuge von früher gezeigt, die Entwicklung bei den Uniformen dargestellt und gleichzeitig auch moderne Einsatzmittel vorgeführt. Ein Kinderprogramm soll es auch geben, genauso wie Foodtrucks vor Ort sein werden. Außerdem sind Vorführungen zu Ausbildungsinhalten und Polizeiszenarien geplant. „Es wird eine gute Möglichkeit sein, einmal einen genaueren Blick auf die Arbeit der Polizei zu bekommen“, freute sich Norbert Maier.