Königsbrunner BMX-Sportler gut in Form

Mit guten Leistungen kehren die Königsbrunner BMX-Sportler von einem Rennen in Tschechien zurück.

Sechs BMX-Sportler des MAC Königsbrunn gingen beim siebten und achten Lauf zum UEC BMX European Cup im tschechischen Benátky nad Jizerou an den Start. Insgesamt 960 Sportler aus ganz Europa fanden den Weg dorthin. Der größte Teil der Teilnehmer kam aus der Tschechischen Republik sowie den angrenzenden Ländern Slowakei, Ungarn und Polen. Aber auch einige der sehr starken Lettischen sowie eine große Zahl skandinavischer BMX-Sportler gingen an den Start. Für den MAC Königsbrunn waren diesmal Charlotte Werden (Girls 13/14), Raphael Ortel (Boys 11), Lennox Ortel (Boys 15/16), Monika Stolz (Cruiser Women), Cedric Stolz und Bastian Fließ beide (Men 17–24) am Start.

Die anspruchsvolle und lange (430 m) BMX Strecke forderten einiges von den Piloten ab. So waren viele Stürze zu verzeichnen, die meisten davon gingen aber glimpflich aus. Die Königsbrunner Sportler blieben diesmal von Stürzen verschont und konnten so auch sehr gute Ergebnisse holen.

Monika Stolz fuhr an beiden Tagen ins Finale und belegte am Samstag Platz sieben; am Sonntag fuhr sie auf den sechsten Platz. Charlotte Werner konnte in ihrem zweiten Internationalen BMX Rennen und im ersten Lizenzjahr gute Ergebnisse in ihren Läufen (Motos) abliefern. Auch Lennox Ortel konnte als Jahrgangsjüngerer in seinen Motos in der stark besetzten Klasse Boys 15/16 (118 Fahrer) eine gute Leistung zeigen. Sein Bruder Raphael Ortel fuhr in seiner Klasse ins Viertelfinale, wo er am Samstag den siebten Platz und am Sonntag den achten Platz belegte.

Bastian Fließ (18 Jahre) und Cedric Stolz (noch 16 Jahre) starteten in der Klasse Men 17–24 und zeigten als jüngere Sportler sehr gute Leistungen. So gelang es Bastian an beiden Tagen, das Viertelfinale zu erreichen, wo er am Samstag den sechsten Platz einfuhr und am Sonntag Platz sieben. Cedric Stolz erreichte am Samstag ebenfalls das Viertelfinale und belegte am Ende Platz sieben; am Sonntag reichte es nicht ganz, um über die Vorläufe hinauszukommen.

Monika Stolz holte an beiden Renntagen eine Finalplatzierung und stand erstmalig bei einem Euro-Cup-Rennen auf dem Podest. Am Samstag durfte sie die Trophäe für den siebten Platz entgegennehmen und am Sonntag legte sie noch einen drauf und landete auf dem sechsten Platz.

Als nächster wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur BMX-Europameisterschaft in Besançon (Frankreich) und zur BMX-Weltmeisterschaft in Glasgow (Schottland) stehen jetzt noch die bayerische BMX Meisterschaft auf der Heimbahn des MAC Königsbunn und die deutsche BMX-Meisterschaft bei der BMX-Union Stuttgart für die Königsbrunner an. (AZ)