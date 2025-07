Die Königsbrunner Brunnenbauer reichen weitere Förderanträge ein

Die Königsbrunner Brunnenbauer berichteten in ihrer Halbjahresbilanz, dass sie in Togo, in Benin und in Tansania insgesamt 21 Brunnenprojekte gefördert und damit 45.000 Menschen mit sauberem Wasser versorgt haben. Dies habe auch positive Auswirkungen auf das Einkommen in der Landwirtschaft, auf die Gesundheit und auf die Schulbildung, denn der tägliche Gang zu einer entfernten Wasserstelle entfällt. An den Spendenaktionen für die Brunnenprojekte der Organisation „Königsbrunn fördert Brunnenbau in Afrika“ waren 141 Mitglieder, Einzel- und Familienspenden von kompletten Brunnenprojekten, mehrfache Beteiligung der Wulf-Stiftung und viele private sowie betriebliche Spender beteiligt.

