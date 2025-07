Ortsverband feiert den Josefstag

Die Mitglieder und Freunde des Ortsverbands der Königlich Bayerischen Josefspartei Königsbrunn (KBJP) feierten erstmals den Josefstag. Bei zünftiger Musik mit der Reindleroim-Musi wurde dem Namenspatron gedacht und auf die Besonderheit der Partei hingewiesen: ein einmaliger lebenslanger Beitrag und nur in Königsbrunn mit Beitragsrückvergütung am Josefsbrunnen in Form von Freibier.

Ortsverband Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Josefstag Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Königsbrunn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis