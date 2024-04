Königsbrunn

Ehepaar findet 12.000 Euro in seiner Küche – und startet eine Suche

Plus Einen großen Geldfund machte Murat Yaris beim Aufbau einer gebraucht gekauften Küche. Wieso für den Königsbrunner schnell feststand, was er mit den 12.000 Euro macht.

Von Marco Keitel

Murat Yaris und seine Frau Semra haben über eine Kleinanzeige im Internet eine Küche gekauft. Sie stammt aus einer Wohnungsauflösung in Augsburg. 400 Euro kostete sie. Dass sich das 30-fache darin verbarg, fiel erst spät auf. Die Umschläge mit dem Geld hinter Tellern und Pfannen habe er nach dem Abholen beim Aufbau in seiner Wohnung in Königsbrunn bemerkt, sagt Yaris. Schnell war klar, dass jemand mit größter Sorgfalt vorgegangen war. Zehn Hundert-Euro-Scheine im ersten Umschlag, zehn im zweiten. Die weiteren Umschläge, die ebenfalls hinter dem Geschirr versteckt waren, traute sich Yaris gar nicht mehr aufzumachen. Später stellte sich heraus: "Es waren zwölf Briefumschläge mit jeweils 1000 Euro." Für die Königsbrunner war nach dem kuriosen Fund in einem Schrank der Holzoptik-Küche mit den silbernen Griffen schnell klar, was sie mit dem Geld machen.

Im ersten Moment habe er sich gefreut, sagt Yaris. Beim Küchenkauf Ende Februar waren der 39-jährige Mathelehrer und die 33-jährige Sozialkundelehrerin frisch eingezogen. Seit knapp zwei Jahren leben sie in Deutschland. Das Geld hätten sie gut gebrauchen können, erklärt Sadettin Akpolat, der Yaris zur Polizei begleitete, um zu übersetzen. Auch beim Treffen mit der Redaktion half er als Übersetzer. Dass sie das Geld bei der Polizei abgeben müssen, habe nach einer kurzen Besprechung mit seiner Frau schnell festgestanden, sagt Yaris. "Das Geld gehört uns nicht, wir können es nicht einfach nehmen."

