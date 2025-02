Ein Märchen wird lebendig: Königsbrunner Kammerorchester verzaubert mit „Hänsel und Gretel“

Ein außergewöhnliches kulturelles Event fand in Königsbrunn am Wochenende statt: Das Kammerorchester (KKO) präsentierte eine 50-minütige Kurzfassung von Engelbert Humperdincks Märchenoper „Hänsel und Gretel“. Besonders für die jungen Zuhörer ab sechs Jahren war dies eine Gelegenheit, in die magische Welt der Oper und der klassischen Musik einzutauchen. Mit einer Mischung aus musikalischer Raffinesse und einem zauberhaften Puppenspiel wurde das alte Grimm'sche Märchen neu zum Leben erweckt.

Kammerorchester Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Königsbrunn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Märchen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis