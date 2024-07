Königsbrunner Drittklässler holen ersten Platz bei Schülerlandeswettbewerb

Die Klasse 3c der Grundschule Nord aus Königsbrunn hat wieder einen ersten Platz im diesjährigen Schülerlandeswettbewerb „Die Deutschen und Ihre östlichen Nachbarn - Wir in Europa“ erreicht. Damit hat die Schule zum dritten Mal bei diesem Wettbewerb gewonnen. Voller Freude und mit viel Aufregung startete die Klasse laut Lehrerin Claudia Pauer mit dem Bus zur dreitägigen Abschlussveranstaltung nach Rothenburg ob der Tauber in Mittelfranken. Außer dem Preisgeld von 300 Euro hatte der Sieg eine komplett finanzierte Klassenfahrt mit Unterkunft in der historischen Jugendherberge mit Vollpension und ausführlichem Besichtigungsprogramm zur Folge. Bei der Preisverleihung im geschichtsträchtigen Kaisersaal des Rathauses wurden vor zahlreichen Ehrengästen die teilnehmenden Schulen aus Bayern, Österreich, Polen, Tschechien und Slowenien in vier Altersstufen von der zweiten Klasse bis zur Oberstufe geehrt.

Königsbrunner Drittklässler wollen gleich zur Party

Die 20 Schüler aus Königsbrunn stellten unter Leitung Ihrer Musiklehrerin Claudia Pauer ihr Projektergebnis vor: Vier Tänze zu einem Medley aus traditioneller und moderner Musik. Dabei war eine Polka zum Trompetenecho der Oberkrainer, eine Percussion-Performance zu Technomusik, der Kreistanz Kolo und eine eigene moderne Choreo. Die Kinder erfuhren am Abend von ihrer Platzierung und schrien vor Begeisterung auf. Kilian und Raphael brachten das Publikum zum Schmunzeln, als sie am Mikrofon darum baten, nun schon mal auf die Aftershowparty zu dürfen.

In der Laudatio hieß es: „Krainer Volksmusik, Polka, Techno, Kolo, moderne slowenische Popmusik: Wer meint, diese Musikstile ließen sich nicht kombinieren, wird schnell eines Besseren belehrt, wenn er sich den Projektbeitrag der Klasse 3c der König-Otto I. Grundschule Nord in Königsbrunn ansieht und anhört.“ (AZ)