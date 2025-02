Königsbrunnerin freut sich über ehrliche Finder

Führerschein, Krankenkassenkarte, Bankkarte, mehr als 300 Euro Bargeld. All das glaubte die Königsbrunnerin Doris Bernicker schon verloren, wie sie im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt. Ihre Konten hatte sie bereits sperren lassen. Denn am Mittwochnachmittag habe sie ihren Geldbeutel auf dem Kaufland-Parkplatz verloren. „Mein ganzes Leben war in diesem Geldbeutel.“ Zunächst sei ihr dessen Fehlen aber gar nicht aufgefallen. „Ich habe es erst heute Vormittag gemerkt“, sagt sie am Donnerstag. Sie machte sich also keine großen Hoffnungen, als sie einen Tag nach dem Verlust im Supermarkt nachfragte.

Doch sie hatte Glück. Am Telefon klingt die Königsbrunnerin erleichtert, als sie erzählt, dass eine Mitarbeiterin im Büro sie gefragt habe, wie ihr Geldbeutel aussehe und wann sie geboren sei. Denn tatsächlich habe sie ihren Geldbeutel wiederbekommen, nachdem sie die Fragen beantwortet hatte. „Ich bin so dankbar“, sagt sie. Nur Kontaktdaten habe die Finderin oder der Finder leider nicht hinterlassen, sonst hätte sie sich gerne erkenntlich gezeigt, so die Königsbrunnerin. (mjk)