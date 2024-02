Königsbrunn

09:05 Uhr

Königsbrunnerin gegen Tierschutzverein Attis: Emotionen kochen über

Plus Nach der Berichterstattung über die Königsbrunnerin, die ihren Kater nicht zurückbekommt, melden sich Leserinnen und Leser mit emotionalen Beiträgen zu Wort.

Von Jana Korczikowski

Täglich erreichen die Redaktion eine Vielzahl von Leserbriefen - in den sozialen Medien werden fleißig Kommentare veröffentlicht. Das Thema, das die Gemüter gerade erregt: Eine über 80-Jährige Königsbrunnerin hatte während ihres Reha-Aufenthalts ihren Kater dem Tierschutzverein Attis übergeben, der schnell eine Pflegestelle für das Tier gefunden hatte. Aus mehreren Gründen, über die unsere Zeitung berichtete, entschied Attis, den Kater bei der neuen Stelle zu lassen und nicht mehr der Besitzerin zurückzugeben. Das lässt die Gefühle mancher Leser überkochen.

"Geht gar nicht, die arme Frau!", findet eine Facebook-Nutzerin. "Das Einzige, was diese Dame noch hätte, wäre ihre Katze, die ihr Freude bereitet. Und nun muss sie leiden, weil sie das Letzte, was ihr blieb, nicht mehr haben darf", lautet ein weiterer Facebook-Kommentar einer Leserin. Sie appelliert an den Verein: "Gebt ihr die Katze zurück, es wird doch jemand da sein, der sich um die Dame und deren Katze kümmert."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen