Spiel viel: Mit der App alles im Blick bei Königsbrunns Brettspiel-Event

In der Matrix in Königsbrunn wird wieder aufgetischt. Auf mehr als 600 Quadratmetern warten Spieletische auf Besucher des dreitägigen Brettspielevents „Spiel viel“. Vom 28. März bis 30. März wird die barrierefreie Jugendfreizeitstätte zum Treffpunkt für Kinder, Jugendliche, Familien und andere Spielebegeisterte und verwandelt sich in einen großen Kosmos voller kreativer, spannender, lustiger, rasanter Brettspiele.

Mehr als 400 Spiele, darunter Neuheiten aus verschiedenen Verlagen, stehen zum Verleih bereit. Da fällt es nicht immer leicht, den Überblick zu behalten. Dabei hilft die neu aufgesetzte Spiel-viel-App. Patrick Scheer hat viel Arbeit, Zeit und Programmierarbeit hineingesteckt. Was ist neu?

Brettspielveranstaltung in Königsbrunn: Das ist neu in der Spiel-viel-App

Die Ausleihe läuft komplett über Handscanner und Barcode. Alle gelisteten Spiele sind in fünf Kategorien eingeteilt, die der ersten Orientierung dienen und die grobe Spielrichtung vorgeben. Weiter ist Altersempfehlung, Spieldauer, Spielstory sowie Ranking nachzulesen. Die Daten für Ranking und Infos bezieht der 34-jährige Appentwickler aus der weltweit größten externen Datenbank für Brettspiele. Hier tummelt sich die größte Brettspielcommunity und bewertet Spiele von Nutzern weltweit. Über die App findet das Spiel-viel-Verleihteam auch rasch den passenden Spiele-Erklärer und vermittelt diesen bei Bedarf.

Spiele-Erklärer erklären schnell, unkompliziert und altersgerecht Spielregeln. Auch das System „Mitspieler gesucht“ erlebt eine digitale Auffrischung. Spielinteressierte geben in der App an, zu welchem Spiel sie wie viele Mitspieler suchen und an welchem Tisch das Spiel gespielt wird. Trotz der vielen digitalen Möglichkeiten steht bei Spiel viel das Zusammenkommen von Menschen im Mittelpunkt - alle App-Angebote sind auch analog möglich. Weiter stehen Turniere, Gewinnspiele, „Pen & Paper“ sowie über 20 unterschiedliche Spielrunden, auf dem Programm, so viele wie noch nie. Das ist vor allem durch die Kooperation mit Pasch Spiele aus Bobingen und Comic Time aus Augsburg möglich.

Programm und Anmeldung unter spielviel.net oder Ort. In der „Painters Corner“ können Miniaturspielfiguren bemalt werden. Die kleinsten Besucher finden in der Spielecke Platz und Material für das freie kreative Spielen. Bei schönem Wetter werden auch im Außenbereich Spieltische bereitstehen.

Am Freitag, 28. März, geht es ab 18 Uhr los, am Samstag ab 14 und am Sonntag ab 11 Uhr. Ende ist am Sonntag um 17 Uhr. Eintritt für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre ist frei, Erwachsene zahlen drei Euro Tageseintritt oder sieben Euro für ein Drei-Tages-Ticket. Die Redaktion verlost mit den Organisatoren fünf Mal zwei Freikarten. Sie sind für die Gewinner an der Tageskarte hinterlegt. Wer mitmachen will, sendet einfach eine E-Mail mit Namen und Adresse an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de (Betreff: Spiele). Einsendeschluss ist Montag, 24. März, 23.59 Uhr. Beachten Sie die Hinweise zum Datenschutz und die Informationspflichten nach Art. 13 DGSVO unter augsburger-allgemeine.de/datenschutz.