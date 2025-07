Königsbrunn braucht bezahlbare Wohnungen - aber wie?

Wie viele geförderte Wohnungen gibt es in Königsbrunn? Und, vor allem, wie viele davon braucht die Stadt? Das will die SPD wissen. Ein entsprechender Antrag war Thema in der jüngsten Stadtratssitzung. Zur zweiten Frage gibt es noch keine endgültigen Zahlen - aber was die Verwaltung bisher ermittelt hat, zeigt einen hohen Bedarf. Hunderte Königsbrunner sind auf eine Förderung angewiesen, weil sie sich sonst keine Wohnung in der Stadt leisten können.

