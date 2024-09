Betrunken auf Diebestour in einem Supermarkt in Königsbrunn

Ladendiebstahl, Trunkenheit im Verkehr und Widerstand gegen die Polizei - Die Liste der Vergehen ist bei einem Ladendieb in Königsbrunn am Freitagabend etwas länger geworden. Wie die Polizei berichtet, wurde sie am frühen Freitagabend vom Ladendetektiv eines Supermarktes im Königsbrunner Zentrum wegen eines Ladendiebstahls verständigt. Ein 52-jähriger Mann hatte offenbar diverse Lebensmittel aus der Auslage des Supermarktes gestohlen und den Laden verlassen, um mit seinem Auto davonzufahren. Der Detektiv bemerkte dies zu spät und konnte ihn nicht mehr aufhalten. Eine halbe Stunde später soll der Mann dann erneut zum Supermarkt gekommen sein und wieder mehrere Lebensmittel gestohlen haben. Diesmal gelang es dem Detektiv, den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Die Polizei fand bei dem Ladendieb nicht nur das Diebesgut, er roch auch nach Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt und eine Blutentnahme im Bobinger Krankenhaus durchgeführt. Da sich der Königsbrunner gegen die Maßnahmen zur Wehr setzte, bekommt er neben den Anzeigen wegen Ladendiebstahls und Trunkenheit im Verkehr auch noch eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. (AZ)

