Trotz hoher Kosten: Königsmeile soll 2027 wieder stattfinden

Besucher der Königsmeile in Königsbrunn werden sich freuen: Königsbrunn will das erfolgreiche Straßenfest im Königsbrunner Zentrum 2027 erneut veranstalten. Das hat der Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstag beschlossen. Das Fest hatte im Juli zum ersten Mal stattgefunden und damit die neue Bürgermeister-Wohlfarth-Straße eingeweiht. Die Feier kam sehr gut an, viele wünschten sich eine wiederkehrende Veranstaltung. Auch im Stadtrat regnete es Lob, allerdings kam es im Rathaus zusätzlich zu Diskussionen. Die Veranstaltung kostete nämlich fast doppelt so viel wie ursprünglich geplant.

Etwas mehr als 144.000 Euro zahlte die Stadt am Ende für die Königsmeile. Dabei waren ursprünglich 75.875 Euro für das Sommerevent vorgesehen. Rebecca Ribarek, Leiterin des Kulturbüros und Teil des fünfköpfigen Organisationsteams, begründete das hohe Defizit mit höheren Ausgaben, insbesondere für Künstler, Security und Werbung. Für die Bühnenauftritte habe man hochwertige Künstler buchen wollen, deshalb seien die Kosten in die Höhe geschossen (circa 38.000 anstatt 15.000 Euro).

Königsmeile 2025 kostete fast doppelt so viel wie geplant

Bei der Sicherheit habe es nach den Anschlägen im vergangenen Winter auf diverse Veranstaltungen im Februar neue Auflagen gegeben. „Wir mussten das Gelände abriegeln, die Notausgänge mit jeweils zwei Personen besetzen“, beschrieb es Ribarek. So seien die geplanten Kosten von 20.000 Euro auf über 50.000 Euro geschossen. Zudem ging deutlich mehr Geld für die Werbung drauf. Webseite und Social-Media-Auftritt wurde eigens für die Veranstaltung konzipiert. So lagen die Ausgaben hier nicht bei geplanten 7000 Euro sondern bei etwa 35.000 Euro.

Neben den Kosten schoss auch der engagierte Einsatz des Veranstaltungsteams über das Ziel hinaus. „Wir haben wochenlang nicht geschlafen und alles, was ging, selbst gemacht“, berichtete Ribarek vor dem Stadtrat. Man habe alles Mögliche getan, um die Kosten so gering wie möglich zu halten.

Diskussion im Stadtrat Königsbrunn: Königsmeile ja, aber realistische Planung

Die Stimmen aus dem Stadtrat fielen positiv aus. Nicolai Abt (SPD) sagte, man habe gemerkt, wie viel Leidenschaft in die Veranstaltung geflossen sei. Gleichzeitig sprach er den massiven Aufwand für das Organisationsteam an. „Was die Mitarbeiter da geleistet haben, können wir nicht noch einmal erwarten“, sagte Abt. Zudem sagt er, dass die Veranstaltung sehr viel Glück mit dem Wetter gehabt habe, das sehe bei einem weiteren Fest möglicherweise anders aus.

Ähnlich sahen es die Räte der anderen Parteien. Frank Skipiol (AFD) setzte die rund 150.000 Euro Kosten ins Verhältnis der Einwohner Königsbrunn. „Das sind umgerechnet 4,80 Euro pro Einwohner. So gesehen, hat es sich gelohnt“, sagte der Stadtrat. Bei den Sicherheitskosten sah er jedoch Einsparpotenzial. Helmut Schuler (Freie Wähler) sei zunächst von dem Kostendefizit „geplättet“ gewesen, aber es sei nun mal ein „Erstlingswerk“ gewesen. Niemand habe bisher die Erfahrung von einem derartigen Fest in Königsbrunn gemacht. Für eine Neuauflage sei es wünschenswert, Geld einzusparen.

Viel Lob und Anerkennung aus dem Stadtrat für die Königsmeile

Ingrid Gärtner (CSU) sah eine erneute Veranstaltung 2027 als passend, dann sei die Königsmeile „erst recht fertig“. Wenn das Komitee rechtzeitig anfinge zu planen, sei zudem ein Konzept für schlechtes Wetter denkbar, möglicherweise mit einer Nutzung von Hallen. Alwin Jung (Grüne) sprach zum einen die „hervorragende Orga“ an, zum anderen die Defizite der anderen Stadtfeste. Auch das Weinfest oder die Gautsch kosten regelmäßig mehr als geplant, das solle insgesamt kritisch diskutiert werden. Er schlug vor, bei einer kommenden Königsmeile Eintritt zu verlangen.

Das sah Ribarek allerdings kritisch. Die Bürgerinnen und Bürger seien durch den Neubau der Bürgermeister-Wohlfarth-Straße schon stark belastet gewesen. Das Fest solle das neue verkehrsberuhigte Zentrum mit allen Königsbrunnern feiern. Ursula Jung (Grüne) schlug als Kompromiss vor, Besuchern die Möglichkeit zu bieten, sich auf freiwilliger Basis an den Kosten zu beteiligen und dafür ein extra Bändchen zu erwerben.

Kritische Töne von Christian Toth: „Kein Umgang mit diesem Gremium“

Christian Toth (FDP) schlug einen kritischeren Ton an. Er sei zwar auch für eine Wiederauflage der Königsmeile, gleichzeitig störe ihn der Umgang mit den Kosten. „Wir sind für den Haushalt verantwortlich und wofür wir unser Geld ausgeben“, sagte Toth. „Das ist ein Kostenüberzug von 100 Prozent, das ist kein Umgang mit diesem Gremium.“ Die Kommunikation zu den erhöhten Ausgaben hätte schon im Vorfeld der Veranstaltung anders laufen müssen.

Letztlich stimmte der Stadtrat einstimmig dafür, die Königsmeile im Jahr 2027 erneut durchzuführen. Dafür sollen Mittel von 150.000 Euro bereitgestellt werden.