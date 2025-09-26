Icon Menü
Kollision zwischen Auto und Straßenbahn in Königsbrunn verursacht hohen Sachschaden

Königsbrunn

Über 60.000 Euro Schaden: Auto stößt mit Straßenbahn zusammen

Augsburger Straße in Königsbrunn für eine Stunde gesperrt. Autofahrerin muss mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.
Von Maximilian Czysz
    • |
    • |
    • |
    In Königsbrunn kam es am Freitagmorgen zu einem spektakulären Unfall.
    In Königsbrunn kam es am Freitagmorgen zu einem spektakulären Unfall. Foto: Stefan Puchner, dpa

    Spektakulärer Verkehrsunfall am Freitagmorgen in Königsbrunn: Ein Auto stieß in Königsbrunn mit einer Straßenbahn zusammen. Die Verursacherin wurde leicht verletzt und musste ins Krankenhaus. Der Fahrer der Straßenbahn und Fahrgäste der Linie 3 kamen nicht zu Schaden.

    Fehler beim Abbiegen

    Eine 49-jährige Autofahrerin wollte gegen 8.30 Uhr von der zweispurigen Augsburger Straße in Richtung Westen in die Kemptener Straße abbiegen. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich zur Straßenbahnlinie übersah sie eine rote Ampel. Die Folge: Das Auto stieß gegen den Frontbereich der Straßenbahn, die in Richtung ZOB unterwegs war. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von über 60.000 Euro.

    Feuerwehr kümmert sich um die Absicherung

    Die Augsburger Straße war nach dem Unfall für etwa eine Stunde gesperrt. Die Feuerwehr kümmerte sich um die Absicherung. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. (AZ)

