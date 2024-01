7, 19, 12: Wer mag schon Prozentrechnen?

Plus Die Mehrwertsteuererhöhung trifft Wirte im Landkreis hart. Sie mussten ihre Preise erhöhen, aber nicht alle und nicht alle gleichermaßen. Das führt zu Verwirrung beim Gast.

Es ist eine schwierige Sache mit der Mehrwertsteuererhöhung. Hört man sich in den Restaurants im Landkreis um, entsteht der Eindruck, als wären es vor allem die Wirte, die klagen. Gäste reagierten zum Großteil gelassen. Nicht in die Bestandsaufnahme fallen diejenigen, die gar nicht mehr ins Restaurant gehen. Und das vielleicht schon seit der Pandemie oder seit dem Ukraine-Krieg - seitdem das ganze Leben teurer geworden ist.

Einen Euro mehr hier, 1,50 Euro mehr da - das kann sich schnell summieren und das teurere Lieblingsgericht das Fass zum Überlaufen bringen. Ein Wirt und ein Mitarbeiter von Restaurants im Augsburger Land zumindest beobachten, dass Gäste, die früher häufiger kamen, nun seltener zum Essen gingen oder ganz fernblieben.