Als sich Bum-Bum-Boris in unsere Herzen spielte

Plus Am Freitag entscheidet sich, ob Tennislegende Boris Becker hinter Gitter muss. Das bewegt viele Menschen.

Was für ein Drama: Nicht auf dem Tennisplatz, sondern in einem Londoner Gerichtssaal entscheidet sich die Zukunft von Boris Becker. Einige Kilometer entfernt, im Stadtteil Wimbledon, hatte der Rotschopf dem Sport zu einer Sternstunde verholfen.