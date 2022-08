An der Linie 3 in Königsbrunn muss eine Lösung für die Anwohner her

Plus Straßenbahnen rollen nirgends völlig geräuschlos. Das ist klar. Doch gegen die lauten Quietschgeräusche einiger Bahnen in Königsbrunn muss etwas getan werden.

Zu jedem Debattenbeitrag über die Lärmdiskussion an der Linie 3 muss man eines voranstellen: Der Anschluss an die Straßenbahn ist ein Gewinn für Königsbrunn und durch den dichteren Takt auch eine Verbesserung zum Schnellbus. Die Schwierigkeiten mit den Quietsch- und Klopfgeräuschen sind aber real und nicht nur Einbildung besonders empfindsamer Zeitgenossen.