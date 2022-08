Anpassung an den Klimawandel entscheidet über künftige Lebensqualität

Plus Temperaturen um die 30 Grad und kein Ende in Sicht: Deutschland im Allgemeinen und unsere Region im Speziellen müssen sich auf mehr derartige Sommer einstellen.

Anhaltende Dürre und Hitzewellen, teils heftige Waldbrände: Deutschland bekommt aktuell einen Vorgeschmack, wie die Sommer in den kommenden Jahren häufiger aussehen werden. Im vergangenen Jahr gab es mit der Katastrophe im Ahrtal einen Eindruck, was sich hinter dem Begriff "extremer Starkregen" verbirgt. Dass es so weitergehen wird, ist errechnet: mehr Hitzetage, mehr Starkregenereignisse, trockene Sommer, nasse Winter mit weniger Kälte. Diese Entwicklung wird sich im Landkreis Augsburg nicht aufhalten lassen, also muss man sich darauf einstellen. Dabei spielt es auch keine Rolle, ob man glaubt, dass der Klimawandel menschengemacht ist oder nicht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen