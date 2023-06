App "Königsbrunns Geschichte(n)": Mit dem Handy in die Vergangenheit

Plus Mit der kostenlosen App "Königsbrunns Geschichte(n)" können Nutzerinnen und Nutzer die Stadt und ihre Museen neu entdecken. Offizieller Start ist in zwei Wochen.

In Königsbrunn wird es in Kürze eine App geben, die Geschichte anders erlebbar macht. Mit Bildergalerien, Videos oder Hörsequenzen werden Themen und Informationen spannend für das Handy aufbereitet.

Das ist der richtige Weg, um vor allem jüngere Menschen in ihrer digitalen Welt abzuholen. Freilich wird sich mit der neuen App nicht die Tiefe herstellen lassen, um besonders umfangreichen Themen gerecht zu werden. Aber das muss sie auch nicht. Wichtig ist, überhaupt ein Interesse für Geschichte zu wecken und das Bewusstsein zu fördern, dass Geschichte wichtig ist.