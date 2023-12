Barrierefreiheit muss mit Betroffenen geplant werden

Plus Die Adventszeit steht nicht nur für Besinnlichkeit, sondern offenbart im Landkreis Augsburg mit Eis und Schnee auch wetterbedingte Einschränkungen für Blinde.

Es ist bewundernswert, wie blinde Menschen im Augsburger Land den Advent als besinnliche, leuchtende Zeit erleben, auch ohne die Lichter, die vielerorts für Weihnachtsstimmung sorgen, zu sehen. Sie nehmen die Atmosphäre mit anderen Sinnen auf. Und lassen sich bei Christkindlesmarkt-Besuchen nicht einschränken. Dennoch sind sie, wenn Schnee liegt und Wege vereist sind, mit Einschränkungen und Gefahren konfrontiert. Das Wetter nimmt ihnen einen Teil ihrer Mobilität, ihrer Selbstständigkeit. Die Situation zeigt, dass es bei der Barrierefreiheit noch viel zu tun gibt. Am besten ist, wenn dabei möglichst viele Betroffene einbezogen werden.

Dass Barrierefreiheit mehr ist, als nur Aufzüge und Rampen zu bauen, ist bei den verantwortlichen Planerinnen und Planern der Kommunen und Architekturbüros längst bekannt. Dass aber etwa aufgehäufter Schnee Blinden Orientierungspunkte nimmt und Eis Leitstreifen verdeckt, verdeutlicht, wie vielfältig der Bereich Barrierefreiheit ist. Bei dem Unterfangen, den öffentlichen Raum für alle Gruppen bestmöglich nutzbar zu machen, müssen dutzende Details bedacht werden.