Bauen und wohnen stehen im Landkreis Augsburg im Fokus

Plus Wohnen ist ein Grundbedürfnis: Aber in welcher Form? Um das große Themenfeld geht es in einem Wochenschwerpunkt der Redaktion.

Ein Blick auf alte Landkarten oder Luftbilder zeigt es: Nicht nur Augsburg, sondern auch das Umland hat sich in den vergangenen Jahrzehnten stark verändert. Städte und Gemeinde sind zum Teil rasant gewachsen. Das ist eine Entwicklung, die in den nächsten Jahren anhält. Bauen und Wohnen ist ein spannendes Thema, das die Redaktion immer wieder journalistisch aufgreift und aufarbeitet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen