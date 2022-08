Baugebiet in Königsbrunn: Es ist genug verhandelt

Plus Die neuerliche Verzögerung ist ärgerlich, doch die Verantwortlichen in Königsbrunn schaffen mit dem neuen Baugebiet etwas Großes. Sorgen machen die Begleitumstände.

Wieder einmal verzögert sich der Start der Vermarktung der mehr als 300 Parzellen im neuen Baugebiet am östlichen Stadtrand von Königsbrunn. Wieder einmal gibt es Abstimmungsbedarf mit Grundstückseigentümern. Nur: Das ist in einem solch großen Verfahren durchaus zu erwarten. Auch in Schwabmünchen verzögerte sich der Start des neuen Baugebiets. Dazu gibt es in Königsbrunn mehr als 90 beteiligte Parteien. Stadtrat und Bürgermeister tun gut daran, jetzt keine neue Verhandlung über Kaufpreise mehr zu führen. Wem das Angebot der Stadt nicht reicht, kann später noch versuchen, per Gericht mehr Geld zu erstreiten. Das würde aber den Erschließungsprozess nicht aufhalten.

