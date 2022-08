Baulandpreise im Landkreis: Endloses Wachstum wird nicht machbar sein

Plus Im Kreis Augsburg treibt der Immobilienmarkt immer wildere Blüten. Im Bausektor bleibt nur ein Umdenken, denn immer neue Baugebiete sind auf Dauer keine Lösung.

Baulandpreise jenseits der 1000 Euro pro Quadratmeter, Doppelhaushälften für mehr als eine Million Euro: Der Preis für den Traum vom Eigenheim wird für immer mehr Familien unerschwinglich. Große neue Baugebiete können etwas Druck vom Kessel nehmen, sofern sie denn einigermaßen schnell bebaut und die Parzellen nicht zum Spekulationsobjekt werden. Doch diese Möglichkeit ist für viele Städte endlich, weil die Stadtgrenzen oder Naturschutzgebiete immer näher rücken. Nachverdichtung ist ein schwieriges Thema, weil es ebenfalls nicht überall gleich gut machbar ist: Vielen Nachbarn gefällt es nicht, wenn in ihren Einfamilienhaus-Siedlungen plötzlich höhere Komplexe entstehen.