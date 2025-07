Dresscode? Regelt sich von selbst

Die Aussage, man benötige in der Schule eine Kleiderordnung, weil „man in der Arbeit auch nicht alles tragen kann“, thematisiert ein Problem, das es gar nicht gibt. Bei den meisten Berufen regelt sich das nämlich von allein. Kein Medizinischer Fachangestellter weigert sich, einen Kittel zu tragen. Und keine Kfz-Mechatronikerin stellt den Blaumann infrage. Dafür brauchen Jugendliche keine „schulische Erziehung.“

Auch ohne strikte Regeln können Menschen lernen, welche Kleidung angemessen ist

Auch ohne Verbote lernen junge Menschen, was sie in der Arbeit anziehen können. Und zwar so, wie es die Rektoren beschrieben haben: Das entsprechende Bewusstsein für angemessene Kleidung entwickelt Menschen durch die Hilfe anderer, etwa wenn Unterschiede in der Kleiderwahl sinnvoll und situativ eingeordnet werden. Oder sie merken es selbst, wenn sie sich zu gewagt gekleidet haben, weil sie sich unwohl fühlen. Ob es dabei aber eher um die Sexualisierung weiblicher Körper und nicht um die Kleidung geht, ist eine andere Frage.

Es gibt auch viele Jobs, bei denen die Kleiderordnung weit weniger streng ist

Tatsächlich sind die Kleiderregeln in der modernen Arbeitswelt ohnehin lockerer als behauptet. Ein Text wie dieser kann problemlos im Crop-Top geschrieben werden. Und bei all der „Vorbereitung auf die Arbeitswelt“ wird gerne vergessen, dass es auch Jobs gibt, in denen nackte Haut im Sommer fast schon zum guten Ton gehört. Ein Straßenbauer oder Landschaftsgärtner ohne freigelegten Oberkörper? Aber vielleicht ist das ja auch eine Art Kleiderordnung – nur eben eine, bei der man tatsächlich nicht alles tragen kann.