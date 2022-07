Beschwerden bei der Polizei: Viel Lärm um ein paar Dezibel

Plus Feste im Freien sorgen immer häufiger für Beschwerden bei der Polizei. Etwas Verständnis und Toleranz wäre nach zwei einschränkungsreichen Pandemiejahren viel schöner.

Das Gesellschaftsphänomen ist nicht neu: Kaum kommen von irgendwoher Geräusche, hagelt es Beschwerden. Sei es der krähende Hahn auf dem Land, die läutende Kirchenglocke, spielende Kinder in der Kita oder der Verkehr der nahen Autobahn. Es gibt viel Lärm um ein paar Dezibel.