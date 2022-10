Bestattungen: Ein Blick ins Ausland lohnt sich

Der Umgang mit dem Tod unterscheidet sich weltweit. Wie Leichen in anderen Ländern beigesetzt werden.

In Bayern herrschen sehr strenge Bestattungsvorschriften. Doch auch der Freistaat kommt nicht umhin, mit der Zeit zu gehen. Zahlreiche Kommunen haben Vorschriften bereits gelockert. Eine Bestattung im Wald ist mancherorts ebenso möglich wie die traditionelle Beerdigung eines Muslims im Leintuch.

Wer das schon fortschrittlich oder gar befremdlich findet, dem sei ein Blick ins Ausland empfohlen. In den USA ist es geradezu üblich, dass Omas Asche auf dem Fenstersims neben dem Blumentopf zu Hause steht.

Aus der Leiche wird Kompost

Ungewöhnlicher, aber seit dem Jahr 2019 in Washington genehmigt, ist die Kompostierung von menschlichen Leichen. Mit einem aus der Landwirtschaft und von Tierkadavern bekannten Verfahren soll innerhalb von 40 Tagen aus einem toten Menschen Kompost-Erde werden. Das sei ökologisch und verbrauche weniger Energie als eine Verbrennung im Krematorium, lauten zwei Argumente für die Kompost-Bestattung.

Für Europäer völlig abstrus ist die tibetanische Himmelsbestattung. Was so schön klingt, ist brutal. Bei dieser Form der Bestattung wird der Leichnam zerteilt und Geiern zum Fressen überlassen. Diese tragen nach tibetischer Vorstellung den Verstorbenen in einen Zustand zwischen Tod und Wiedergeburt.

Da muten doch Leintuch- und Waldbestattungen geradezu friedlich konservativ an.

