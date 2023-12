Haushalt im Kreis Augsburg: Bitte nicht an den Schulen sparen

Der Landkreis braucht mehr Geld, um einen ausgeglichenen Haushalt auf die Beine stellen zu können. Aber woher soll es kommen?

Der Landkreis steht vor großen finanziellen Herausforderungen. Um einen ausgeglichenen Haushalt auf die Beine zu stellen, lassen sich einige Stellschrauben drehen. Am einfachsten wäre es, die Kreisumlage zu erhöhen.

Doch damit reicht der Landkreis nur den finanziellen Druck an die Gemeinden weiter. Denn bei einer höheren Kreisumlage fehlt vielen Gemeinden das Geld für Projekte vor Ort. Mit derzeit 49 Prozent gehört die Umlage zu den höchsten in Bayern. Mehr ist kaum zumutbar. Doch wie sonst kann der Landkreis bei allen Verpflichtungen und laufenden Projekten das Finanzloch stopfen?

Gut ausgestattete Schulen sind ein Aushängeschild des Landkreises. Foto: Sebastian Gollnow, dpa (Symbolbild)

Haushalt im Kreis Augsburg: Alles auf den Prüfstand stellen

Alle freiwilligen Leistungen müssen auf den Prüfstand gestellt werden. Die Kernfrage in den Fachausschüssen in den kommenden Monaten wird sein: Wo lässt sich der Gürtel enger schnallen? Bitte nicht bei den Schulen. Denn sie sind ein Aushängeschild des Landkreises. Sie sind deutlich besser ausgestattet als in der Stadt Augsburg. Dort wurden Schulen über Jahre vernachlässigt. Das war ein fatales Zeichen für die jungen Menschen in der Stadt. Gute Bildungsmöglichkeiten sind eine Investition in die Zukunft, die langfristig in Wohlstand und Lebensglück auszahlen.

