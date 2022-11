Blutspende: Leben retten kann so einfach sein

Plus Kleiner Piks, große Wirkung: Blutspenden auch ein Akt der Solidarität.

Die Corona-Pandemie ebbt langsam ab, die Menschen sind wieder viel unterwegs auf den Straßen. Damit steigen auch die Unfallzahlen. Einige der Verletzten benötigen Blutkonserven, um zu überleben. Auch viele chronisch Kranke sind auf fremdes Blut angewiesen. Doch die Blutreserven sind häufig Mangelware. Und selbst wenn es einige Wochen lang ausreichend Blutspenden gibt, muss die Spendenbereitschaft immer weiter andauern, denn das Blut hält nicht ewig.