Bobingen: Ein Volksfest ganz ohne Wahlkampf

Plus Das Bobinger Volksfest ist zu Ende und das ganz ohne Wahlkampfgetöse. Das muss kein Nachteil sein, findet unser Autor.

Ein Bierzelt ist ein wunderbarer Ort: Dort gibt es Essen und Trinken. Die Musik spielt, die Stimmung ist ausgelassen. Das war auch in Bobingen so, allerdings mit einer Auffälligkeit.

Im Bobinger Festzelt blieb es weitestgehend unpolitisch. Zum Bieranstich waren zwar noch einige Politik-Vertreter aus dem Landkreis gekommen. Aber danach war Sendepause, obwohl im Wahlkampf das Sendungsbewusstsein steigt. Politiker geben sich im Augenblick in den Festzelten die Klinke in die Hand.