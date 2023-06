Bobingen verliert mehr als nur ein Bad

Plus Zu lange ist zu wenig passiert bei der Instandhaltung des Bobinger Bads. Jetzt sind die Becken leer. Das ist schade - für viele Menschen aus Bobingen und Umgebung.

Ein trauriger Anblick sind die leeren Schwimmbecken für die Bobinger allemal. Der eine mag das fröhliche Plantschen der Kinder noch im Ohr haben, während der andere bei diesen Bildern wehmütig an seinen eigenen Schwimmunterricht zurückdenkt. Schade, dass die Stadt nicht früher daran gedacht hat, regelmäßig genug Geld in die Instandhaltung des Bades zu investieren.

10 Bilder Leere Becken, einsame Liegen: Einblicke ins geschlossene Bobinger Hallenbad Foto: Elmar Knöchel

Das Geld wäre auf jeden Fall gut angelegt. Ein kommunales Schwimmbad kann eben keinen Profit erwirtschaften, wenn es für jedermann zugänglich sein soll. Finanziell betrachtet ist es ein Verlustgeschäft. Doch was verliert Bobingen jetzt? Ab sofort wird es noch schwieriger, Kinder-Schwimmkurse zu finden. Die Zahl der Nichtschwimmer in der Stadt wird steigen. Außerdem fällt ein Ausflugsziel weg, ein Ort, an dem sich die ganze Familie für kleines Geld bewegen und auspowern konnte. Auch die Seniorenschwimmer, die Sportschwimmer und die Aquagymnastikgruppen, die hier regelmäßig etwas für ihre Gesundheit getan haben, haben jetzt hier keinen Platz mehr. Wirklich schade.

