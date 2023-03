Bobinger Freibad: Darf es einen Heimatbonus geben?

Besucher des Bobinger Freibads müssen künftig 40 Cent mehr für den Eintritt zahlen. Oder vielleicht weniger, wenn Auswärtige mehr zahlen?

Badegäste müssen in Bobingen in Zukunft 40 Cent mehr Eintritt zahlen. Die leichte Erhöhung reicht allerdings nicht, um das jährlich auflaufende Defizit zu decken. Tatsächlich muss die Stadt fast eine halbe Million Euro zuschießen. Würde das Minus komplett auf den Eintritt umgelegt, dann müssten Badegäste fast zehn Euro bezahlen. Wäre es nicht möglich, auswärtigen Wasserratten generell mehr für den Eintritt abzuknöpfen oder Bobingern eine Ermäßigung zuzugestehen? Diese Frage kam in der Diskussion im Stadtrat auf. Die Antwort lautet: Nein.

Bobingen ist ans Grundrecht gebunden

Das Bundesverfassungsgericht hat vor vielen Jahren entschieden, dass es keinen Heimatbonus geben darf. Kommunen seien an die Grundrechte gebunden, befand das Gericht. Also an den Grundsatz der Gleichbehandlung. Auch an das Diskriminierungsverbot der EU. Es wäre auch nicht fair, von Auswärtigen einen höheren Eintritt zu verlangen. Schließlich zahlen sie ja mit, Stichwort: Schlüsselzuweisungen. Sie mildern Unterschiede in der Steuerkraft ab und stärken die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommunen. Oder sollte in Zukunft der Finanzausgleich an der Ortsgrenze aufhören?

Das Bobinger Freibad ist ein Werbeträger für die Stadt

Was die Bobinger Stadtväter bei Mia-san-mia-Diskussionen nicht vergessen sollten: Das Freibad ist weithin bekannt. Es ist ein Werbeträger für die Stadt. Jede Kommune hat ein bestimmtes Image. Sie ist damit in jedem Fall eine Marke, ob sie will oder nicht. Sie hat aber die Wahl, ihr Image aktiv zu gestalten.

