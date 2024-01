Brände durch Feuerwerk wären einfach zu verhindern

Abgebranntes Feuerwerk führt immer wieder zu Bränden. Dabei ist die fachgerechte Entsorgung genauso wichtig wie ein verantwortlicher Umgang mit Raketen und Co.

Durch eine falsche Verwendung von Böllern und Raketen und den zusätzlichen Einfluss von Alkohol steigt jedes Jahr zu Silvester die Verletzungsgefahr. Am Neujahrstag wird Bilanz gezogen über die Einsätze der vergangenen Nacht. Dabei wird heuer deutlich: Polizei und Feuerwehr im Landkreis Augsburg mussten hauptsächlich wegen brennender Mülltonnen ausrücken. Schuld waren abgebrannte Feuerwerkskörper und Mehrschussbatterien, die nicht genug abgekühlt waren und den Tonneninhalt entzündeten.

Glücklicherweise wurde bei den Bränden niemand verletzt. Dabei könnte immer Schlimmeres passieren – möglicherweise wird das Feuer schlichtweg nicht rechtzeitig entdeckt. Dabei wäre es einfach zu verhindern. Alle, die auf das Silvesterfeuerwerk nicht verzichten wollen, sollten eine fachgerechte Entsorgung gewährleisten. Lieber eine Nacht mit der Beseitigung von abgebrannten Feuerwerkskörpern, -batterien und Böllern warten oder diese direkt in einem geeigneten Behälter, zum Beispiel einer Plastiktüte, über mehrere Stunden wässern und dann gut verschlossen wegwerfen. Die Abfallwirtschaftsbetriebe raten, dasselbe auch mit Blindgängern und unbenutztem Feuerwerk zu tun.

Abgebrannte Feuerwerkskörper, Mehrschussbatterien, Böller und Ähnliches gehören übrigens in den Restmüll. Feuerwerksbatterien aus Pappschachteln oder Raketenreste aus Pappe dürfen nicht in die Papiersammlung. Die richtige Entsorgung ist genauso wichtig wie ein verantwortlicher Umgang mit Raketen und Co. Am besten gleich fürs nächste Jahr vormerken.