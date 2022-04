Brauchen wir so viele Autos?

Plus Autos sind schnell und bequem - aber auch teuer. Brauchen wir wirklich so viele Pkw?

Die Zahl der Autos steigt und steigt. Auf 1,5 Menschen kommt ein Auto im Augsburger Land. Wenn man bedenkt, dass auch Kinder oder Menschen, die gar keinen Führerschein besitzen, mit einberechnet werden, dann hat fast jeder einen eigenen Pkw.