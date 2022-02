Bühnenstreit in Königsbrunn: Das Pferd von hinten aufgezäumt

Plus Dass sich zwei Parteien mit unterschiedlichen Interessen mal uneins sind, ist normal. Dass solch ein Streit in einer Stadtratsentscheidung mündet eher nicht.

Streitigkeiten kommen in jeder Beziehung vor. Dass Geschäftspartner sich über Vertragsbedingungen uneins sind und sich nicht einigen können, kommt immer wieder vor. Insofern ist dem Theaterverein Königsbrunn kein Vorwurf zu machen, dass er die Bühne im Trachtenheim gerne weiter zu den für ihn sehr günstigen Bedingungen genutzt hätte. Doch es kann auch niemand ernsthaft von Wirten verlangen, dass sie sehenden Auges Verluste einfahren.