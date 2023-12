Corona und die Angst vor der stillen Nacht

Einen Lockdown der Seele wie vor drei Jahren wird es nicht mehr geben, meint Autor Maximilian Czysz.

Corona ist wieder auf dem Vormarsch. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) gibt es in Deutschland zurzeit so viele Infektionen wie seit anderthalb Jahren nicht mehr. Insgesamt sind seit Oktober über 196.008 Covid-19 Fälle gemeldet worden. Das Abwasser-Monitoring im Landkreis gibt diese Entwicklung nur bedingt wieder. Anders ist im persönlichen Umfeld: In der Arbeit häufen sich die Krankheitsfälle. Auch im Freundes- und Bekanntenkreis wird geschnieft und gehustet. Droht ein Weihnachten wie vor drei Jahren?

Als der Lockdown das Leben ausbremste

Die Antwort ist: Nein. Im Dezember 2020 wurde das öffentliche Leben heruntergefahren. Mit dem "Lockdown light" sollten die Infektionszahlen vor Weihnachten deutlich verringert werden. In vielen Kirchen wurde es damals still. Viele Menschen blieben einsam. Und traurig. Einen Lockdown der Seele darf es nicht mehr geben. Wird es auch nicht. Denn das Virus hat dank der Grundimmunität der Menschen weitgehend seinen Schrecken verloren. Verschwunden ist es aber nicht. Deshalb ist in den nächsten Tagen Vorsicht angesagt.

