Das Deutschlandticket alleine reicht den Menschen nicht

Plus Das Deutschlandticket ist eine gute Sache, doch alleine wird es im Augsburger Land nicht ausreichen, die Menschen zum Umstieg auf den Bus zu bewegen.

Jetzt ist er beschlossen, der Nachfolger für das 9 Euro-Ticket, das zahlreiche Menschen auch im Augsburger Land dazu gebracht hat, häufiger mit Bus und Bahn zu fahren. Teurer ist es, das „Deutschlandticket“ – 49 Euro zunächst, Erhöhung nicht ausgeschlossen.